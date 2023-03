Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So viel Country-Sound gab es im Jazzclub wohl noch nicht: Hannah Köpf und ihre Band klingen so, als seien alle jenseits des Atlantiks aufgewachsen, so schlüssig und selbstverständlich wirkt ihre Musik auf ihrem neuen Album „Cinnamon“. Live im Mannheimer Ella & Louis kommt das noch deutlicher zum Vorschein, mit Geige und Mandoline.

Der Sound ist schon toll: Hannah Köpf spielt auf dem Flügel, Nathan Bontrager spielt mit viel Gefühl die Fiedel oder schlägt die Mandoline, Jakob Kühnemann zupft den