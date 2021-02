„Der wilde, wilde Westen“, „Großstadtrevier“, „Arizona, Arizona“: Die Hits von Truck Stop können viele mitsingen, seit die Band Mitte der 70er-Jahre in den Hitparaden aufgetaucht ist. Ihr Markenzeichen: Country Music, deutsche Texte und satter Sound. Sie beherrschen die unterschiedlichsten Genres, von Bluegrass, Honky Tonk bis zum Original Nashville Sound und wollen ihre Cowboyhüte noch lange nicht an den Nagel hängen! Am Montag, 21. März 2022, 20 Uhr, gastieren sie im Mannheimer Capitol. Wie erfrischend anders sie nach mehr als vier Jahrzehnten noch klingen können, beweist die Band Truck Stop mit ihren neuen Alben wie „Made in Germany“ (2017), „Ein Stückchen Ewigkeit“ (2019) und „Liebe, Lust & Laster (2021). Der Vorkauf für die Tournee läuft.