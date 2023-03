Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu feiern gab es in den vergangenen beiden Corona-Jahren zwar so gut wie nichts. Auch nicht in der Club- und Festivalszene, in der sich etwa Cosmopop als Veranstalter einen Namen gemacht hat. Aber resigniert hat Prokurist Robin Ebinger deswegen nicht.

Auch während der Pandemie hat Robin Ebinger an der Ausbildung von Veranstaltungskaufleuten festgehalten – und langweilig geworden ist Andrea Schuler trotz der coronabedingten Flaute tatsächlich nicht,