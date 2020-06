Regionalen Künstlern in der Krise eine Bühne geben – das ist die Idee hinter der neuesten Aktion des Kulturamts der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF). Unter dem Sendetitel „Coronline“ werden ab 14. Juni an drei Sendeterminen Fernsehshows ausgestrahlt, die im Heidelberger Theater aufgezeichnet wurden. Die Shows präsentieren Kostproben der Künstlerinnen und Künstler quer durch die Genres Literatur, Musik und Darstellende Künste – exemplarisch für die Vielfältigkeit des kulturellen Lebens in Heidelberg. Mit dabei sind unter anderem Toni Landomini (Hip Hop), die Heidelberger Sinfoniker (Barockmusik in historischer Aufführungspraxis), Christine Liakopoyloy (Tanz), Philipp Herold (Poetry Slam), Kathrin Christians (Klassik, Querflöte), Michael Buselmeier (Schriftsteller) und David Moufang (DJ). Gesendet wird immer sonntags, 20 bis 22 Uhr; die nächsten Termine sind 14. Juni, 21. Juni und 5. Juli. Das Publikum hat die Möglichkeit, dem Kulturamt für die Produktion weiterer Shows Geld zu spenden. Bankverbindung: Kennwort „Coronline“, Stadt Heidelberg, IBAN DE20672500200009241809, BIC: SOLADES1HDB, Sparkasse Heidelberg.