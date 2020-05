Ein weiterer Patient aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung war der Mann 78 Jahre alt und vorerkrankt. Die Anzahl der im Rhein-Pfalz-Kreis mit dem Coronavirus infizierten Personen ist seit Mittwoch um eine Person gestiegen: Damit verzeichnet das Kreisgesundheitsamt 208 Fälle. 273 bestätigte Corona-Fälle gibt es derweil in der Stadt Ludwigshafen. Das ist sind drei Fälle mehr als am Mittwoch.

