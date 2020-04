Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Dienstag einen sechsten Todesfall mit Coronavirus gemeldet. Ein über 80 Jahre alter Mann war am Ostermontag in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag zehn weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim insgesamt auf 398.

