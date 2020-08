Laut dem beim Rhein-Pfalz-Kreis angesiedelten Gesundheitsamt hat es in Ludwigshafen seit Beginn der Corona-Pandemie bisher 452 Fälle gegeben. Aktuell sind von Dienstag auf Mittwoch sechs Neuinfektionen hinzu gekommen. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es einen Anstieg: Hier gab es fünf neue Infektionen (insgesamt: 307 Fälle). Der Blick auf die vergangenen sieben Tage zeigt für Ludwigshafen 19 gemeldete Infektionen pro 100.000 Einwohner. Der Wert ist wichtig, da ab 25 über Einschränkungen beim Schulbetrieb beraten wird und ab 50 sogar Corona-Lockerungen aufgehoben werden sollen. Ludwigshafen war vergangene Woche in den Schlagzeilen, da es täglich recht viele Neuinfektionen gab und somit der Sieben-Tages-Wert zum Teil deutlich über 25 gelegen hatte. Die Schulen in der Stadt starteten am Montag dennoch wie geplant. Das Gesundheitsamt beobachtete die Entwicklung genau, sah aber keinen Grund zur Panik. Es führte den deutlichen Anstieg auf die jetzt vorgeschriebenen Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten zurück. Die Behörde hatte sich vergangene Woche zuversichtlich gezeigt, dass die Fallzahlen wieder zurückgehen, wenn mit Schulbeginn in Rheinland-Pfalz der Rückreiseverkehr nachlässt. So scheint es nun auch zu sein. Im Kreis liegt der Sieben-Tage-Wert bei zehn Fällen pro 100.000 Einwohnern.