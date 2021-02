Nachdem ein Fall einer Corona-Mutation in der Asylbewerberunterkunft in Oggersheim bekannt geworden ist, kritisiert der Verein „Respekt: Menschen!“ die dortige Situation. „Vorbeugende Maßnahmen waren nicht ergriffen worden, außer dass Informationsplakate aufgehängt wurden“, sagen Brigitte Eckhard und Doris Treber vom Verein. Immer noch würden in der Mannheimer Straße 156 Männer „auf engem Raum mit unzureichender Hygiene“ leben, und das mit mehreren Personen in einem Zimmer. Laut „Respekt: Menschen!“ sei auch die zwischenzeitlich bestellte Reinigungsfirma wieder abbestellt worden. „Nicht passiert ist eine Entzerrung der Unterbringung für die Flüchtlinge“, kritisieren die beiden – obwohl es an anderen Stellen genug Platz gebe. Die Männer dort hätten, abgesehen von der Angst vor dem Virus, nun mit vielen Problemen zu kämpfen, etwa „extremer Einschränkung der Freizügigkeit zum zweiten Mal“ sowie Angst vor Arbeitsplatzverlust.