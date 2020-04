82 Männer aus der Sammelunterkunft für Asylsuchende in Ludwigshafen-Oggersheim sind mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden – 23 mehr als zuletzt am 14. April vermeldet. Das teilte das beim Rhein-Pfalz-Kreis angesiedelte Gesundheitsamt am Dienstag auf Anfrage mit. Die Unterkunft in der Mannheimer Straße mit ursprünglich 171 Bewohnern steht seit 1. April unter Quarantäne. Die vergleichsweise hohe Anzahl von bestätigten Corona-Fällen in Ludwigshafen, aktuell sind es mehr als 250, hänge mit dem Ausbruch in der Sammelunterkunft zusammen, so eine Sprecherin des Gesundheitsamts. „Ein Ausbruch in einer Gemeinschaftsunterkunft ist immer problematisch, da dies in der Regel – und wie hier auch zu sehen – zu vielen Infizierten führt“, sagte sie.

Keine Fälle in anderen Sammelunterkünften

Die Stadtverwaltung hat die Bewohner der Oggersheimer Unterkunft mittlerweile auf verschiedene Unterkünfte verteilt. In der Mannheimer Straße wohnen demnach keine infizierten Personen mehr. Alle Betroffenen zeigten bisher kaum oder wenig Krankheitsanzeichen. Als genesen würden Männer aus der Quarantäne entlassen, wenn die Quarantänezeit von 14 Tagen abgelaufen sei und ein negativer Abstrich vorliege. Dies werde von der Stadtverwaltung als zuständiger Ordnungsbehörde überwacht. Aus anderen Sammelunterkünften in der Stadt oder aus den Obdachlosenunterkünften in West und Mundenheim seien bisher keine Corona-Fälle bekannt.