Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises legt am Mittwoch neue Fallzahlen vor. Demnach ist die Anzahl der im Rhein-Pfalz-Kreis mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Dienstag nicht mehr angestiegen: Das Kreisgesundheitsamt verzeichnet keinen neuen Fall, damit bleibt es bei 207 Fällen. 270 bestätigte Corona-Fälle gibt es derweil in der Stadt Ludwigshafen. Das ist sind zwei Fälle mehr als am Dienstag.

