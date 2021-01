Die Inzidenzzahl für die Stadt Ludwigshafen bleibt weiter unter dem Wert von 200. Sie gibt an, wie viele neue Coronavirus-Infektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Am Sonntagmittag lag die Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt (LUA) für die Stadt bei 183,5 und für den Rhein-Pfalz-Kreis bei 170,1. In Ludwigshafen gab es im Vergleich zum Vortag 45 neue Corona-Fälle, im Landkreis 37. Mit oder am Coronavirus gestorben sind in der Stadt bislang 131 Menschen, im Rhein-Pfalz-Kreis 63. An diesen beiden Werten hat sich seit dem Jahreswechsel nichts geändert.