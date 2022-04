Bei 650,2 lag am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) die Corona-Inzidenz für die Stadt Ludwigshafen. Damit ist sie im Vergleich zum Montag (733,1) gesunken. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis ging der Wert zurück: von 807,1 auf 744,4. In Ludwigshafen gab es am Dienstag laut LUA 5473 aktuelle Corona-Fälle, im Landkreis 5694. In ganz Rheinland-Pfalz waren es 202.098. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz betrug am Dienstag laut LUA 6,77 (Montag: 6,46). Der Wert gibt die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an.