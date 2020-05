Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hat eine Flüchtlingsunterkunft in der Iggelheimer Straße in Schifferstadt mit insgesamt 36 Bewohnern unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Das haben der Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Schifferstadt am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

Nach deren Angaben nutzen die Bewohner Küche, Speiseraum und Sanitäranlagen gemeinsam. Sie seien daher alle als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft worden und die häusliche Quarantäne wurde für sie verhängt. Die Stadt Schifferstadt hat veranlasst, dass vier Personen, die bisher in einem doppelt belegten Container untergebracht waren, in eine andere Unterkunft umziehen und dort Einzelzimmer mit eigenem Sanitärbereich beziehen können. Auch der Infizierte sei separat untergebracht worden.

Die Versorgung der Flüchtlinge werde nun ein Cateringservice übernehmen, da die Gemeinschaftsküchen aus Gründen des Infektionsschutzes geschlossen bleiben. Ein Sicherheitsdienst werde die Quarantäne überwachen.

Laut Landrat Clemens Körner (CDU) würden alle Bewohner der Unterkunft, bei denen Symptome auftreten, getestet. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Schifferstadt funktioniere „hervorragend“, Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) habe sich mit den Mitarbeitern sofort um einen reibungslosen Ablauf gekümmert.