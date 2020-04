Zwischen Donnerstagnachmittag und Ostersonntag, 6 Uhr, hat sich die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Rhein-Pfalz-Kreis nicht erhöht. Laut zuständigem Gesundheitsamt liegt sie weiterhin bei 173 Infizierten. Zwei Menschen sind im Landkreis bislang an dem Virus gestorben. Für Ludwigshafen hat die Anzahl der Infizierten zwischen Donnerstag und Ostersonntag um zehn bestätigte Fälle zugenommen und liegt nun bei 164. In der Stadt gab es bislang einen Todesfall. In Mannheim gibt es 388 bestätigte Coronavirus-Fälle (Stand Montag, 16 Uhr). Über die Feiertage ist dort ein fünfter Todesfall hinzugekommen.