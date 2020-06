Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Freitagnachmittag den elften Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Eine über 80 Jahre alte Frau aus Mannheim ist in einem Hospiz verstorben, teilt die Stadtverwaltung mit. In Mannheim wurde bis zum Freitagnachmittag ein weiterer Fall mit nachgewiesener Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf 487 – 466 Personen sind wieder genesen. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben, betont das Gesundheitsamt.