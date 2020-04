Drei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Stadt Mannheim am Montagabend gemeldet. Ein über 70 Jahre alter Mann sei am Montag in einer Mannheimer Klinik verstorben, heißt es in der Mitteilung. Bereits am Samstag verstarb eine Mannheimerin in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt. Auch sie war älter als 70. Ein Über-80-Jähriger ist laut Stadt bereits am Donnerstag gestorben. Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle hat sich in Mannheim um zwei auf 438 erhöht. Laut Stadtverwaltung sind dort bislang 348 Personen genesen.