Drei Mitarbeiter der Kunsthalle sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Mannheimer Museum auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Die betroffenen Kollegen hätten keinen Kontakt zu Besuchern gehabt; insofern bestehe keine Gefahr bei einem Aufenthalt. Am Dienstag werde das Museum regulär von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben. Allerdings werden wohl in den nächsten Tagen Veranstaltungen entfallen – genau wie die „Akademie für Jedermann“ am Sonntag –, da zuständige Kollegen in Quarantäne seien. Das Museum sei in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt, hieß es aus der Kunsthalle.