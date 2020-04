Die CDU-Stadtratsfraktion in Ludwigshafen fordert Änderungen in der Gemeindeordnung des Landes. Hintergrund ist die derzeitige Corona-Krise. „Wir können derzeit nicht sagen, wie lange die Zeit der Einschränkungen des öffentlichen Lebens anhalten wird“, sagt Fraktionsvorsitzender Peter Uebel. Man müsse aber davon ausgehen, „dass wir noch eine ganze Weile das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten müssen“. Das wirke sich auch auf die demokratisch gewählten Gremien der Stadt aus, die derzeit „nicht arbeitsfähig seien“, so Uebel. Schließlich könnten sie sich nicht treffen. Es gebe zwar technische Lösungen, wie etwa Videokonferenzen – „diese sind allerdings nicht in der Gemeindeordnung vorgesehen und damit nicht rechtssicher anzuwenden“, so Uebel weiter. Er fordert deshalb Änderungen in der Gemeindeordnung. In Baden-Württemberg gebe es bereits entsprechende Bestrebungen.