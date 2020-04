Die Kreisverwaltung legt am Donnerstagnachmittag neue Fallzahlen vor. 186 bestätigte Corona-Fälle gibt es demnach im Rhein-Pfalz-Kreis. Das sind zwei mehr als am Mittwoch. Für die Stadt Ludwigshafen vermeldet das beim Kreis angesiedelte Gesundheitsamt nun 233 Fälle, sprich: acht mehr als am Tag zuvor.

Coronavirus: Die aktuellen Entwicklungen im Blog

Coronavirus: Die aktuellen Fallzahlen in der Pfalz