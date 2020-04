Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) bereitet sich eigenen Angeben zufolge auf die Lockerung der Corona-Beschränkungen vor, die von Bund und Ländern beschlossen wurden. Weil neben einigen Geschäften auch Schulen teilweise ihren Unterricht wiederaufnehmen sollen, möchte die RNV ihren Fahrgästen dann ein „entsprechend angepasstes“ Angebot machen. Bis dahin werde jedoch der aktuelle Fahrplan gültig sein.

Mund- und Nasenbedeckung empfohlen

Weiterhin gelte auch, dass in den Bussen und Bahnen die aktuellen Abstands- und Hygieneregelungen „dringend eingehalten werden sollen“, heißt es von der RNV. Zudem bittet die RNV Fahrgäste, Busse und Straßenbahnen „weiterhin mit Bedacht“ zu nutzen und klassische Stoßzeiten zu meiden, damit sich der Kundenstrom entzerren kann. Außerdem empfiehlt die RNV, eine Mund- und Nasenbedeckung sowohl an den Haltestellen als auch in den Fahrzeugen zu tragen.