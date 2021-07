Die Corona-Zahlen in Ludwigshafen bleiben weiter auf einem niedrigen Niveau. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Dienstag einen Inzidenzwert von 12,2 Neuinfektionen (binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). 76 akute Fälle sind im Stadtgebiet registriert worden. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Pandemie eingedämmt: Der Inzidenzwert liegt dort bei 6,5 (33 akute Fälle). Aktuelle Fälle mit der Delta-Variante sind Stand Montag weder im Landkreis noch in der Stadt verzeichnet worden.