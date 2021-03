Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen bleibt unverändert hoch. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 157,3 (neue Fälle binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner; am Vortag 159,6). Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.

Im Vergleich zum Vortag sind 50 weitere Neuinfektionen in der Stadt registriert worden. Die Anzahl der akuten Fälle liegt damit aktuell bei 637. Etwas mehr als die Hälfte davon ist auf die hochansteckende britische Virusvariante zurückzuführen.

Mit einem Inzidenzwert von 99,6 nähert sich nun auch der Rhein-Pfalz-Kreis der 100er-Marke. Wird sie drei Tage lange überschritten, dann müssen weitere Einschnitte ins öffentliche Leben gemacht werden. In Ludwigshafen gilt deshalb seit Montag eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. In Mannheim tritt sie am Freitag ab Mitternacht in Kraft.