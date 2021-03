Die Corona-Fallzahlen in Ludwigshafen steigen weiter rasant an. Das Landesuntersuchungsamt hat am Donnerstag einen Inzidenzwert von 123,1 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner) gemeldet. In der Stadt gibt es aktuell 463 akute Covid-19 Fälle. Davon sind 43 Prozent auf die britische Virusvariante zurückzuführen, die als um ein Vielfaches ansteckender gilt. Der Inzidenzwert liegt nun den zweiten Tag in Folge über 100. Bleibt diese Entwicklung weiterhin so, muss die Stadt in den kommenden Tagen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der privaten Kontakte vornehmen, beispielsweise durch Geschäftsschließungen oder eine erneute nächtliche Ausgangssperre. Erst am Mittwoch sind die Corona-Regeln verschärft worden, weil der Inzidenzwert von 50 mehrere Tage in Folge überschritten war. Ab diesem Wert gilt eine Kommune als Risikogebiet.

Auch im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis liegt der Inzidenzwert mit 102,2 über der 100er-Marke. Auch hier spielt die britische Virusmutation eine Rolle. Von den 353 akuten Fällen können ebenfalls 43 Prozent auf diese Variante zurückgeführt werden. Die meisten aktuell Infizierten (68) im Landkreis hat die Stadt Schifferstadt verzeichnet.