Die Corona-Zahlen für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis sind weiterhin alarmierend hoch. Das Landesuntersuchungsamt (LAU) meldete am Mittwochnachmittag für die Chemiestadt 2158 akute Fälle. Das sind 55 mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert (neue Fälle innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt bei 328 und ist damit gegenüber dem Vortag (350) etwas gesunken. 95 Menschen sind in der Stadt an oder mit dem Virus verstorben, das entspricht acht weiteren Todesopfern innerhalb eines Tages. Im Rhein-Pfalz-Kreis beziffert das LAU die akuten Fälle auf 1519, das entspricht 42 neuen Fällen im Vergleich zum Vortag. Die Inzidenz liegt bei 279 und ist gegenüber dem Vortag (304) ebenfalls zurückgegangen. 41 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, am Dienstag waren es noch 39.