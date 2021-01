202 Menschen sind in Ludwigshafen seit Beginn der Corona-Pandemie an oder im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstagnachmittag vermeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die gemeldeten Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist in der Chemiestadt weiter gesunken. Sie liegt nun bei 183,5, am Montag wurde sie noch auf 197,4 beziffert. In der Vorwoche wurden Werte von deutlich über 200 erreicht. Insgesamt zählt das LUA derzeit 1180 akute Fälle, 33 mehr als am Vortag. Seit Beginn der Krise wurden 6125 Menschen mit einer Corona-Infektion registriert. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Inzidenz noch etwas gesunken: von 117,7 am Montag auf 114,5 am Dienstag. 811 akute Fälle wurden hier registriert. 144 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben. Insgesamt haben sich im Kreis 4030 Menschen laut LUA mit dem Virus infiziert, 21 mehr als am Vortag.