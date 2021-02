15 Menschen haben sich von Dienstag auf Mittwoch in Ludwigshafen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt mitgeteilt. Die Inzidenz (Corona-Fälle innerhalb von einer Woche, bezogen auf 100.000 Einwohner) ist dem Landesuntersuchungsamt zufolge im Vergleich zum Vortag (43) auf 46,4 angestiegen. 309 Menschen in der Chemiestadt sind aktuell mit dem Virus infiziert. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich um drei weitere auf 294. Insgesamt haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes, zu dem neben Ludwigshafen der Rhein-Pfalz-Kreis und die Städte Speyer und Frankenthal zählen, 34 Menschen neu mit Corona infiziert. Im Kreis ist die Inzidenz mit 41,4 auf dem gleichen Wert wie am Dienstag geblieben. Hier gab es zwei weitere Todesfälle. Deutlich ist die Inzidenz dagegen in Frankenthal gestiegen: von 55,4 am Dienstag auf 65,6.