Auch in Ludwigshafen sinkt mittlerweile die Anzahl der registrierten Corona-Infizierten. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts lag am Dienstag der Inzidenzwert bei 122,5 Neuinfektionen (binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). 693 akute Fälle gibt es im Stadtgebiet. Das Niveau der Corona-Zahlen in Ludwigshafen ist aber weiterhin höher als im Rhein-Pfalz-Kreis, wo der Inzidenzwert auf 59,5 gesunken ist. Zur Erinnerung: Ab 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet, ab 100 greift die Bundesnotbremse, ab 165 gelten weitere Verschärfungen, wie die Schließung von Schulen und Kitas. Bei 83,7 liegt die Inzidenz in Mannheim.