Die hochansteckende Omikron-Variante führt bei den Corona-Neuinfektionen weiterhin für hohe Zahlen. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Sonntag für Ludwigshafen eine Inzidenz von 605,0 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Im Stadtgebiet wurden 2725 akute Fälle registriert. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 544,7 (2108 akute Fälle). Erfahrungsgemäß sind wegen der Übermittlung der Fallzahlen am Wochenende die Zahlen etwas niedriger. Die landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz ist dennoch gestiegen und beträgt 5,32 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,17). Der Wert bezeichnet, wie viele Menschen sich wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandeln lassen müssen. Die landesweiten Zahlen des Untersuchungsamts belegen, dass es bei den Infektionszahlen große Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften gibt. Demnach liegt die Inzidenz bei den gegen Covid geimpften Menschen bei 379,9 und bei den Ungeimpften bei 1418,2. Das bestätigen auch Mediziner vor Ort in Ludwigshafen. Die große Mehrheit der Patienten im Klinikum sei nicht geimpft.