Die Corona-Lage in Ludwigshafen bleibt angespannt. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 285,7 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Das sind weniger Fälle als noch Ende November, als die Inzidenz bei knapp 380 lag. Vor einer Woche wurde die 300er-Marke unterschritten. Doch aktuell gibt es immer noch 2450 akute Fälle im Stadtgebiet. Innerhalb eines Tages sind 147 Fälle hinzugekommen. Im Rhein-Pfalz-Kreis zeigt der Trend ebenfalls abwärts: Dort liegt die Inzidenz mittlerweile bei 246,8. Im Kreisgebiet sind 2509 akute Fälle registriert worden. Im Vergleich zum Vortag sind 115 Infektionen dazu gekommen.

Infektionszahl bei Jüngeren am höchsten

Sowohl in der Stadt als auch im Kreis sind die Infektionszahlen in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen am höchsten. Die Altersgruppe der über 60-Jährigen ist am wenigsten betroffen. Von den Infizierten in Rheinland-Pfalz haben in der Gruppe der Ungeimpften 77 Prozent Covid-Symptome. Bei den Geimpften sind es lediglich 23 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich landesweit auch bei der Unterbringung im Krankenhaus: Der Anteil der Nicht- oder unvollständig Geimpften unter den Patienten liegt bei 84 Prozent.