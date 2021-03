63 Menschen haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Rhein-Pfalz-Kreises von Mittwoch auf Donnerstag neu mit dem Coronavirus infiziert. Fünf weitere Todesfälle hat die Behörde, die für den Kreis und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer zuständig ist, bis Donnerstagnachmittag registriert. In Ludwigshafen gab es 20 neue Fälle, die Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche, bezogen auf 100.000 Einwohner) stieg nach Angaben des Landesuntersuchungsamts weiter an auf 55,7 (Mittwoch: 54,6). Im Kreis gab es 23 neue Fälle, die Inzidenz liegt bei 60,2 (56,9). Sehr hoch ist der Wert mit 133,3 (114,8) in Frankenthal, während er in Speyer nur 15,8 (29,7) beträgt.