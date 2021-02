In Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis haben sich von Dienstag auf Mittwoch 15 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Insgesamt gab es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes, zu dem auch die Städte Frankenthal und Speyer zählen, 18 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie, vier davon in Ludwigshafen, einer im Kreis und einer in Frankenthal. In der nördlichen Nachbarstadt gab es jedoch gar keine Neuinfektionen mehr. Aus Einrichtungen wie Pflegeheimen wurden dem Gesundheitsamt keine weiteren Corona-Ausbrüche gemeldet. Die Inzidenz, also die Anzahl der gemeldeten Fälle in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner, ist in Ludwigshafen nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes weiter gesunken auf 47,0. Im Kreis liegt sie mit 44,6 etwas höher als am Vortag (44,0). In Frankenthal ist sie auf 63,6 gesunken und in Speyer auf 53,4 wieder etwas gestiegen.

