Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen lag am Donnerstag bei 405,7 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Wie das Landesuntersuchungsamt weiter meldete, wurden 3743 aktuelle Fälle im Stadtgebiet registriert. Das sind 507 Fälle mehr als am Vortag. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 458,1, im Kreisgebiet wurden 3932 aktuelle Fälle verzeichnet, was einem Plus von 528 Fällen im Vergleich zum Mittwoch entspricht. Damit verharren die Inzidenzwerte weiterhin auf einem erhöhten Niveau, nachdem sie in Ludwigshafen in der Vorwoche deutlich unter der 400er-Marke lagen, was aber möglicherweise auf Meldelücken über Ostern zurückzuführen ist.