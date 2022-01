Seit heute gibt es Lockerungen bei der in der Gastronomie oder auch in Fitnessstudios geltenden 2G-Plus-Regel – und zwar für frisch Geimpfte sowie Genesene. Von der Testpflicht ausgenommen sind jetzt in Rheinland-Pfalz auch jene Menschen, die vor weniger als drei Monaten die Zweitimpfung bei Biontech, Moderna und Astrazeneca oder die Erstimpfung bei Johnson & Johnson erhalten haben. Keinen negativen Test für den Besuch eines Restaurants mehr vorweisen müssen zudem Personen, deren Genesung nicht länger als drei Monate zurückliegt. Vorzuzeigen ist in diesem Fall ein Genesenennachweis.

Dem Kreisgesundheitsamt zufolge bekommt man diesen auch weiterhin von Apotheken und Arztpraxen ausgestellt. Benötigt werde hierfür lediglich ein entsprechender Nachweis über die Infektion. Laut einer Sprecherin des Gesundheitsamts könne das das positive PCR-Ergebnis, ein Nachweis vom Arzt oder auch ein schriftlicher Nachweis vom Gesundheitsamt sein. Weiterhin von der Testpflicht ausgenommen beim Besuch eines Lokals oder Fitnessstudios sind auch diejenigen, für die das schon seit Dezember galt, nämlich Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sogenannten Boosterimpfung.