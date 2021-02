Bis Montag wurden dem zuständigen Gesundheitsamt aus Ludwigshafen acht und aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sechs neue Infektionsfälle gemeldet. Akut infiziert sind demnach 584 Menschen in Ludwigshafen und 424 im Rhein-Pfalz-Kreis. Seit Pandemiebeginn sind es in Ludwigshafen 6604 und im Kreis 4414 Fälle. Für Ludwigshafen vermeldet die Behörde vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, für den Kreis zwei. Verstorben sind seit Pandemiebeginn an oder mit Corona 252 Menschen in Ludwigshafen und 165 im Kreis.

Dem Mannheimer Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag neun weitere Infektionsfälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in der Quadratestadt erhöht sich damit auf insgesamt 10.188. Das dortige Gesundheitsamt bestätigte am Montag zwei weitere Todesfälle: eine über 80 Jahre und eine über 50 Jahre alte Frau. Insgesamt hat es damit in Mannheim seit Beginn der Pandemie 242 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben.

Laut den Angaben des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamts liegt die Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner in Ludwigshafen bei 66,2 Fällen (Sonntag: 72,6). Bei 61,4 liegt der Wert im Kreis (Sonntag: 59,5). Beide Werte sind nicht mehr weit entfernt von der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Risikogebiet gilt. Bei 63,4 liegt der Inzidenzwert in Mannheim.