Dem auch für Ludwigshafen zuständigen Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises zufolge gibt es in Ludwigshafen seit 6. Januar zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona und im Kreis einen Todesfall (Dudenhofen). Vier weitere Todesfälle werden für Speyer gemeldet.

Inzidenzwerte weiter unter 200

Für Ludwigshafen werden 86 neue Infektionsfälle gemeldet, für den Kreis 52, für Speyer 14 und für Frankenthal elf. Aktuell von neuen Infektionen betroffen ist das Vitanas-Seniorenzentrum in Ludwigshafen-Süd.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Ludwigshafen liegt – Stand 7. Januar – bei 164,9, für den Rhein-Pfalz-Kreis bei 177,9, für Speyer bei 172,1 und für Frankenthal bei 129,2. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Ludwigshafen 149 Menschen an oder mit Corona verstorben, im Landkreis 79, in Speyer 32 und in Frankenthal 27.