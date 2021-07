Das Impfangebot im Landesimpfzentrum in der Walzmühle in Süd wird auch in den kommenden Wochen von Dienstag, 27. Juli, bis einschließlich Freitag, 13. August, fortgeführt (außer am Freitag, 6. August). Im genannten Zeitraum können sich Erwachsene ab 18 Jahren, die ihren Wohn- oder Arbeitsplatz in Ludwigshafen haben, im Impfzentrum in der Walzmühle jeweils von 9.30 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Es werden ausschließlich Erstimpfungen durchgeführt, das Angebot gilt, solange der Vorrat an Impfstoff reicht.

Am 4. August bis 22 Uhr

Am Mittwoch, 4. August, öffnet das Impfzentrum zudem bis 22 Uhr. Verwendet werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Um das Angebot wahrnehmen zu können, sind von den Impfwilligen der Personalausweis oder Pass und – wenn vorhanden – der Impfausweis mitzubringen. Die Impfdosen für die Aktion stehen aufgrund von abgesagten und nicht wahrgenommenen Terminen bereit.

700 zusätzliche Injektionen

Die bisher durchgeführten Sonder-Impfaktionen ohne vorherige Anmeldung in der zweiten Juliwoche sowie am 20. und 21. Juli liefen der Stadtverwaltung zufolge bereits sehr erfolgreich. Bisher konnten rund 700 Personen zusätzlich geimpft werden.