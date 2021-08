Im Gegensatz zu Speyer hält Ludwigshafen an einer nächtlichen Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr fest. Die bis 31. Januar gültige Corona-Allgemeinverfügung wird entsprechend bis 14. Februar verlängert. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zufolge sind in der Stadt noch keine Virusmutationen aufgetaucht.

Trotz des zuletzt auch in Ludwigshafen gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenzwerts, also die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, gebe es keinen Grund für eine Entwarnung, sagte Steinruck am Donnerstag. Das heißt, es bleibt auch bei einer Maskenpflicht in der Innenstadt. Die Corona-Lage in den Krankenhäusern wie auch in den Seniorenheimen sei weiterhin sehr angespannt, begründete die 58-jährige SPD-Politikerin ihre Haltung. Dort gebe es jeweils „große Engpässe“. Es gehe darum, das Gesundheitssystem insgesamt zu entlasten. Ziel sei es, den Inzidenzwert in den nächsten Wochen unter 50 zu drücken. „Davon sind wir noch weit entfernt“, sagte die OB. Ab diesem Wert gilt eine Region als Risikogebiet.

Analyse zu hoher Sterberate

Jede Gebietskörperschaft müsse für sich beurteilen, wie sie vorgehe, sagte Steinruck zur Ankündigung ihrer Speyerer OB- und Parteikollegin Stefanie Seiler, die Ausgangsbeschränkungen ab 1. Februar aufzuheben, nachdem der Inzidenzwert dort zwei Wochen lang unter 100 lag. Der Rhein-Pfalz-Kreis und Frankenthal sehen hingegen ebenfalls von Lockerungen ab. Ein Inzidenzwert sei nur ein „Hilfskonstrukt“, um die Gesamtsituation einzuschätzen, betonte Steinruck. Der Zulauf in der Infektionsambulanz am Klinikum sei weiter enorm. Mehr als 20 Prozent der Tests seien positiv. Zum Glück seien in den Laboren bisher keine Virusmutationen entdeckt worden. Sollte das der Fall sein, müsse darauf reagiert werden.

Wegen der im Bundesvergleich überdurchschnittlich hohen Anzahl an Corona-Todesfällen in Ludwigshafen – 233 seit Pandemiebeginn – und der entsprechend hohen Sterberate in Relation zur Einwohnerzahl will die OB beim Gesundheits- und beim Landesuntersuchungsamt eine Analyse in Auftrag geben, um die bisherige Corona-Strategie zu hinterfragen und um zu erfahren, „wo wir möglicherweise nachbessern können.“

FFP2-Masken für Bedürftige

In den zwölf Alten- und Pflegeheimen der Stadt haben laut Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) bisher knapp 2000 Bewohner und Pflegekräfte eine Erstimpfung erhalten. Bis Sonntag sollen in sechs Einrichtungen Zweitimpfungen erfolgt sein. Mit im Boot als dann 13. Haus sei nun eine Seniorenwohnanlage. Zehn Heime hätten die Hilfe mobiler Testteams in Anspruch genommen.

Das Landesamt für Jugend und Soziales habe signalisiert, der Stadt FFP2- und medizinische Masken für Bedürftige bereitzustellen – orientiert an der Anzahl der Leistungsempfänger, berichtete Steeg. Mit dem Jobcenter müsse nun die Logistik abgeklärt werden. Bei der Finanzierung stünden Bund und Land in der Pflicht. Ludwigshafen könne diese Ausgaben nicht stemmen. Im Stadtrat hatte sich am Montag eine hitzige Debatte darüber entzündet.

Bisher 2200 Erstimpfungen

Im Impfzentrum in der Walzmühle werden laut Koordinatorin Ramona List bis Freitag 2200 Erst- und 200 Zweitimpfungen absolviert sein. Erstimpfungen wird es wegen des aktuellen Impfstoff-Mangels erst wieder ab 17. Februar geben. In der kommenden Woche seien werktäglich 160 bis 170 Zweitimpfungen möglich. Momentan sei nur eine Impfstraße geöffnet. „Wenn mehr Impfstoff da ist, können wir die Kapazitäten jederzeit erhöhen und auch über Ostern impfen“, sagte OB Steinruck.

3800 Verfahren eingeleitet

Wegen Verstößen gegen Auflagen sind Ordnungsamtsleiter Martin Graf zufolge seit Beginn der zweiten Corona-Welle im Oktober 3800 Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Unter anderem sei 2900 Mal die Maskenpflicht missachtet worden, 500 Mal die Ausgangssperre. Zudem wurden 66 Verstöße gegen Quarantäne-Bestimmungen geahndet. Mindestens 2000 Euro drohen bei einem solchen Vergehen. Der Vollzugsdienst habe zuletzt vier größere Gruppen aufgelöst, drei hatten sich zum Fußballspielen verabredet.

Stichprobenkontrollen in Kirchen

Stichprobenkontrollen kündigte Graf bei Gottesdiensten mit mehr als zehn Personen an, die von den Kirchen gemeldet werden müssen. „Überwiegend ist die Lage ruhig, aber wir sind nicht arbeitslos“, bilanzierte er.

Einwurf: Richtiger Schritt

Es ist richtig, dass die Stadt ihre Allgemeinverfügung verlängert – und damit die nächtliche Ausgangssperre. Noch ist es zu früh, die Fesseln zu lockern. Sinkende Inzidenzzahlen mögen ein Indiz für eine leichte Entspannung sein – zur seriösen Beurteilung der Gesamtlage muss aber auch die Situation in Kliniken und Seniorenheimen betrachtet werden. Und die ist weiter sehr ernst. Zudem hat Ludwigshafen eine hohe Sterberate. Warum das so ist, wird hoffentlich das Ergebnis der jetzt beauftragten Analyse zeige

Zur Sache: Die aktuelle Corona-Lage

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte, also die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegen in Ludwigshafen (92,3) und im Rhein-Pfalz-Kreis (97,0) laut dem Landesuntersuchungsamt weiter unter 100. In Ludwigshafen gibt es – Stand Donnerstag – 999 akute Infektionsfälle, 678 sind es im Kreis. Bei 72,3 liegt der Inzidenzwert in Speyer (166 akute Fälle), bei 121,0 in Frankenthal (197). Seit Pandemiebeginn sind in Ludwigshafen 233 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben, 152 im Kreis, 44 in Speyer und 37 in Frankenthal.

Fünf weitere Todesfälle

Dem zuständigen Gesundheitsamt wurden seit Mittwoch für die Region insgesamt 82 neue Infektions- und fünf weitere Corona-Todesfälle gemeldet – drei in Ludwigshafen, zwei im Kreis (Waldsee, Böhl-Iggelheim). Anzeichen für ein Ausbruchsgeschehen gibt es im Caritas-Altenzentrum St. Bonifatius in Limburgerhof.