Laut den Mittwochsdaten des Landesuntersuchungsamts hat Ludwigshafen bei der Sieben-Tage-Inzidenz nun wieder die 400er-Marke unterschritten und liegt jetzt bei 390,7. Diese Zahl gibt Auskunft darüber, wie viele Infektionen es innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner gegeben hat. Ab einer Inzidenz von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. In Ludwigshafen sind von Dienstag auf Mittwoch 105 neue Corona-Fälle hinzu gekommen. Seit Beginn der Pandemie sind 3607 Menschen an Covid-19 erkrankt. Es ist ein weiterer Todesfall dazu gekommen, es gibt nun insgesamt 43 Tote. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es 67 neue Covid-19-Infektionen (insgesamt: 2236). Es wurden drei weitere Todesfälle gemeldet (insgesamt; 24). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 258,1. Sie ist leicht gesunken, denn am Montag lag sie über 300.

„Zahlen müssen runter“

Doch für Alexander Weber bleibt die Gesamtentwicklung besorgniserregend. Der Leiter der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz bei der Kreisverwaltung, an die das Gesundheitsamt angeschlossen ist, bezeichnet das Infektionsgeschehen in der Region als „sehr diffus“. Das Coronavirus sei „sehr breit“ in der Bevölkerung verteilt, auch „viele jüngere und mittlere Jahrgänge“ seien betroffen. Eine Trendwende sei nur möglich, wenn alle ihre „Kontakte weiter beschränken“, betont Weber: „Der Schlüssel liegt bei den Menschen. Nur wenn sich jeder an die Regeln hält, kriegen wir die Zahlen runter, und sie müssen dringend runter.“ Besonders in Altenheimen habe das Virus leichtes Spiel, warnt Weber. Daher sei es so wichtig, die Hygieneregeln einzuhalten. „Aktuell gehen zwei Drittel der Todeszahlen auf Bewohner von Altenheimen zurück“, so Weber.

