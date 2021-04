Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Donnerstag ein Lokal in Ludwigshafen geschlossen, weil dort gegen die Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verstoßen wurde. Die Einsatzkräfte entdeckten auf ihrem Streifgang in Mitte laut Stadt um 21.15 Uhr eine Gaststätte, die verbotenerweise offen war und Kunden bediente. Der dort tätige 43-jährige Mann behauptete, von den Bestimmungen der Corona-Bekämpfungsverordnung nichts zu wissen.