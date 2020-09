Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt und die Polizei haben am Freitag gemeinsam eine Gaststätte in der Gräfenaustraße (Hemshof) geschlossen. Wie die Stadt mitteilt, haben sich bei der Kontrolle Verstöße gegen das Hygienekonzept zu Eindämmung der Corona-Pandemie ergeben. So sei von den 20 Gästen der Kneipe nur eine Person in der gesetzlich geforderten Kontaktliste aufgeführt worden. Außerdem wurden laut Stadt die Auflagen zum Umgang mit Wasserpfeifen nicht eingehalten. Bei einer weiteren Kneipe in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Hemshof) wurde wegen eines Verstoßes ein Spielgerät versiegelt.