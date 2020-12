Im November und Dezember sind in Ludwigshafen 2300 Bußgeldverfahren eingeleitet worden wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen. Das sagte Martin Graf als Leiter des Ordnungsamts am Montag in einem Pressegespräch. Das höchste Bußgeld sei mit 10.000 Euro gegen ein Fitnessstudio verhängt worden, das wiederholt seine Pforten geöffnet hatte. Zudem habe es etwa 50 Verstöße gegen Quarantäne-Auflagen gegeben.

Drei Betriebsweihnachtsfeiern aufgelöst

Ferner seien drei Betriebsweihnachtsfeiern aufgelöst, ein Dönerimbiss geschlossen und in einer Gaststätte nicht genehmigte Glücksspielautomaten konfisziert worden. In dem Lokal wurden Handwerkerarbeiten verrichtet. Eine Tankstelle, die nach 21 Uhr noch geöffnet hatte, sowie diverse Lieferdienste, die um diese Uhrzeit noch Waren transportiert hätten, seien ebenfalls mit Bußgeldern belegt worden, berichtete Graf. Das Ordnungsamt werde die Ausgangsbeschränkungen auch an Silvester (21 bis 5 Uhr) massiv kontrollieren, kündigte er an.

Keine Intensivbetten mehr frei

„Manchmal bin ich entsetzt darüber, wie wenig Verständnis einige Leute für die aktuelle Situation aufbringen“, meinte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Die Corona-Lage in der Stadt sei mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von knapp 232 weiter sehr ernst. Die Intensivstationen der Krankenhäuser, auch jene für Nicht-Covid-Patienten, seien voll belegt. Hinzu komme: Die Auswirkungen der Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage würden sich erst in ein paar Wochen bemerkbar machen. „Wer an Silvester mit Feuerwerk zündelt und sich verletzt, muss damit rechnen, dass er weit weg von Ludwigshafen behandelt wird“, so Steinruck.