Bei einer Kontrolle zur Corona-Verordnung in einer Gaststätte in der Stadtmitte hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) am Freitag gegen 3 Uhr mehrere Verstöße entdeckt. Weil vier Personen keinen tagesaktuellen, negativen Corona-Test im Innenbereich vorweisen konnten, mussten sie das Lokal verlassen. Im Lokal waren zu dem Zeitpunkt etwa 25 Gäste, von denen bei zwei Frauen und zwei Männern im Alter von 21 bis 32 Jahren der erforderliche Nachweis fehlte. Eine Besucherin gab laut Stadt an, dass sie den Screenshot ihres negativen Tests auf dem Handy vorgelegt habe. Allerdings waren auf der Aufnahme weder Angaben zum Datum noch zur Uhrzeit sichtbar. Die anderen drei Personen sagten, dass sie sich dort nur aufhielten, weil sie vor einem Streit in der Nähe in das Lokal geflohen seien. Allerdings standen auf ihren Tischen bereits mehrere Getränke und Wasserpfeifen.