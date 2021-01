Die bis 31. Januar geltende Corona-Allgemeinverfügung wird in der Region aller Voraussicht nach bis 14. Februar verlängert. Beim Thema Ausgangsbeschränkung (21 bis 5 Uhr) geht Speyer einen eigenen Weg und will die Beschränkung ab 1. Februar aufheben. „Die Stadt Speyer befindet sich dank der geltenden Maßnahmen und dem vorbildlichen Verhalten der Bürgerschaft seit Mitte Januar bei einem Inzidenzwert von unter 100“, begründet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Schritt.

Ludwigshafens OB Jutta Steinruck (SPD) will sich erst am Donnerstag dazu äußern. Frankenthal tendiert wie der Rhein-Pfalz-Kreis dazu, an der Beschränkung festzuhalten.

„Das falsche Signal“

Clemens Körner (CDU), Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, sagte am Mittwoch nach einem Austausch mit den Stadtoberhäuptern der Nachbarkommunen: „Lockerungen wären jetzt das falsche Signal für einen Ballungsraum, der mehr als zehn Prozent der Bevölkerung von Rheinland-Pfalz stellt. Wir wollen keinen Jo-Jo-Effekt.“ Vollbelegte Intensivstationen, begrenzt zur Verfügung stehender Impfstoff und die Gefahr von Virusmutationen – diese Gemengelage spreche dafür, trotz zuletzt sinkender Inzidenzwerte an der gemeinsamen Corona-Strategie festzuhalten. Die Devise müsse weiter lauten: „Kontakte vermeiden, vermeiden, vermeiden“, betonte er.

Nächste „Elefantenrunde“ am Freitag

Mit Blick auf aktuelle Fallzahlen und den Zustand in den Krankenhäusern ist für Freitag eine weitere „Elefantenrunde“ anberaumt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, müsse unter 50 gedrückt werden, so Körner. Ab 50 gilt eine Region als Risikogebiet.

Fünf Todesfälle in Ludwigshafen

Dem zuständigen Gesundheitsamt wurden am Mittwoch für den Landkreis, Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer insgesamt 72 neue Infektions- und fünf weitere Todesfälle (alle in Ludwigshafen) im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Laut dem Landesuntersuchungsamt lag der Inzidenzwert für Ludwigshafen am Mittwoch erstmals seit längerer Zeit mit 93,5 (Dienstag: 116,7) wieder unter 100. Im Kreis liegt er bei 93,8 (97,0), in Frankenthal bei 137,4 (151,8). in Speyer hat mit 81,1 (79,1) den niedrigsten Wert.

Seit Pandemie-Beginn gab es in Ludwigshafen 231 Corona-Todesfälle, im Kreis 150, in Speyer 44 und in Frankenthal 37. In den Impfzentren in Ludwigshafen und Schifferstadt sollen bis Freitag jeweils etwa 2000 Erst- und 200 Zweitimpfungen absolviert sein.