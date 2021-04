An allen öffentlichen Gebäuden in Ludwigshafen wird es am Sonntag, 18. April, Trauerbeflaggung geben. Der Grund: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtet an diesem Tag eine zentrale Gedenkveranstaltung für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen aus. Der Deutsche Städtetag und seine Mitglieder beteiligen sich. Deshalb werden die Flaggen stadtweit auf Halbmast gehisst.

