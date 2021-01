An der Infektionsambulanz des Klinikums in der Bremserstraße bleibt es bei der zu Weihnachten eingeführten Regelung: Abstriche für Corona-Tests werden nur bei Menschen mit Erkältungssymptomen vorgenommen. Klinikum-Sprecherin Yasemin Böhnke begründet die neue Regelung mit den unverändert „hohen Zahlen“ bei Tests und Behandlung von Covid-19-Patienten. Böhnke: „Wir müssen uns auf unsere Kernaufgabe als Krankenhaus konzentrieren und dies betrifft die Betreuung und Testung ,kranker’ Menschen.“ Somit bleibe es beim zu Weihnachten eingeführten Vorgehen: Selbstzahler, also Menschen, die den Test für private Zwecke benötigen (etwa eine geplante Urlaubsreise) werden momentan am Klinikum nicht getestet.

Von 8 bis 15 Uhr geöffnet

Umgekehrt heißt dies: Alle, die Erkältungssymptome haben oder die aufgrund eines Kontakts zu einem Covid-19-Infizierten durch das Gesundheitsamt angewiesen sind, sich testen zu lassen, können wie gewohnt zur Infektionsambulanz kommen. Diese ist montags bis sonntags von 8 bis 15 Uhr geöffnet.

Die Belastung für die Klinikum-Mitarbeiter sei unverändert hoch. Bis zu 500 Tests werden täglich gemacht. „Obwohl wir zur Zeit ja nur deutlich reduzierte ambulante Patienten und kaum bis gar keine Besucher haben“, so Böhnke. Unterm Strich könnten daher aktuell keine privaten Testwünsche von Selbstzahlern berücksichtigt werden. Diese sollten sich bei ihrem Hausarzt erkundigen oder könnten zum Schnelltestzentrum in der Walzmühle gehen.