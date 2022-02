In Ludwigshafen lag die Corona-Inzidenz am Freitag laut Landesuntersuchungsamt bei 1071,5 (Vortag: 1064,6), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 716,6 (739,9), in Frankenthal bei 783,6 (777,4) und in Speyer bei 794,2 (827,7). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 5,85 (4,88).

Gab es im vergangenen Jahr noch einen Stufenplan, der einschränkende Maßnahmen ab einer Hospitalisierungsinzidenz von 6 oder auch 9 vorsah, so wurde dieser mit Blick auf die Omikron-Welle wieder abgeschafft. Einen neuen Plan, die ansteigende Hospitalisierungsinzidenz mit bestimmten Konsequenzen zu verknüpfen, gibt es derzeit offenbar nicht. „Wir beobachten die Entwicklungen in den Krankenhäusern täglich sehr genau“, sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums auf Nachfrage der RHEINPFALZ. „Die aktuelle Lage wird auch kommende Woche Gegenstand weiterer Beratungen des rheinland-pfälzischen Ministerrats sein. Diese gilt es abzuwarten.“

Derweil gibt es in Ludwigshafen etliche Möglichkeiten, sich ohne Termin gegen Covid-19 impfen zu lassen. Unter anderem im „Haus der Gesundheit“ in der Gartenstadt: montags bis freitags, 9 bis 13 Uhr, in der Leininger Straße 53. Zur Verfügung stehen mRNA-Impfstoffe.