Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen werden die Zentralbibliothek und die Stadtteil-Bibliotheken ab Dienstag für den Besuch geschlossen. Auch ein Besuch mit Terminvergabe ist nicht mehr möglich, wie die Stadt weiter mitteilt. Der kontaktarme Ausleihservice „Books to go“ wird weiterhin angeboten. Über ein Online-Formular können die gewünschten Medien bestellt und nach Benachrichtigung am Eingang des Bürgermeister-Reichert-Hauses, Bismarckstraße 44-48, im Bereich der Kinderbibliothek abgeholt werden. Der Service wird nun auch auf die Stadtteil-Bibliotheken ausgedehnt. Die Buchpakete können ebenfalls über das Online-Formular bestellt werden und an zwei Tagen in der Woche nach Terminvergabe in den jeweiligen Stadtteil-Bibliotheken abgeholt werden. Das Ausleihen von Musik-CDs, Filmen auf Bluray oder auf DVD sowie das Ausleihen von e-medien ist weiterhin möglich. Ausgeliehene Medien können jederzeit über den Rückgabeautomaten in der Zentralbibliothek zurückgegeben werden. Das Team der Stadtbibliothek ist für Auskünfte dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr unter Telefon 0621/504-2605 erreichbar. Unter der Nummer 0621/504-2611 ist zudem ein Service-Telefon für die Verlängerung der Ausleihfrist geschaltet. Am Montag lag der Corona-Inzidenzwert in Ludwigshafen bei 196,2 Neuinfektionen (innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Laut Landesuntersuchungsamt gab es 1297 akute Fälle. Grund für die gesunkenen Fallzahlen: Das Gesundheitsamt stellt auf die neue Software Sormas um, ein Programm zur Nachverfolgung der Kontaktpersonen in der Corona-Pandemie. Deshalb sind am Montag keine aktuellen Fallzahlen zum Infektionsgeschehen in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis vom Gesundheitsamt übermittelt worden.