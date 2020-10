Die Stadt Ludwigshafen wird die von den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung gefassten Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Pandemie übernehmen. Das hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitagmittag angekündigt.

Die Lage in Ludwigshafen habe sich in den vergangenen Tag weiter zugespitzt. Die sogenannte Inzidenzzahl (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner) habe sich am Freitagmorgen auf 138,2 Fälle weiter erhöht. Die Anzahl der Covid-19-Patienten in Ludwigshafener Kliniken steige. In Seniorheimen gebe es weitere Fälle.

Auch auf einer Baustelle im Ludwigshafener BASF-Werk sind sechs Arbeiter einer Fremdfirma positiv getestet worden – was zu vorsorglichen Tests bei 600 Mitarbeitern in der BASF geführt hat. Die Ergebnisse stehen noch aus.

„Wir können das nicht einfach laufen lassen“, sagte die OB. Es gehe jetzt darum, die zweite Corona-Welle zu brechen. Dies gehe in der Rhein-Neckar-Region am besten mit länderübergreifenden einheitlichen Maßnahmen – beispielsweise der vierwöchigen Schließung der Gastronomie ab Montag. Dies sei für die Betroffenen hart, aber ohne eine Eindämmung der Pandemie entstünde auch ein großer wirtschaftlicher Schaden, sagte Steinruck.

Ob die seit einer Woche geltende Maskenpflicht in der Ludwigshafener Innenstadt Bestand habe, hänge vom Land ab, das derzeit noch an einer neuen Corona-Verordnung arbeite, die Ludwigshafen 1:1 übernehmen will. Bisher habe es 94 Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben, informierte Ordnungsamtschef Martin Graf. In drei Fällen hätten Infizierte, gegen die häusliche Quarantäne verstoßen. In Mundenheim hätten sich zwei Kneipen nicht an die Sperrstunde gehalten und seien geschlossen worden.

