Die Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis haben es geschafft: Ihre Inzidenzwerte liegen nun unterhalb der 50er-Marke. Damit gelten beide Bereiche nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Die Behörden haben für Ludwigshafen von Mittwoch auf Donnerstag 22 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell gibt es 504 akute Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, ist auf 48,8 gesunken (Mittwoch: 51,7). Im Kreis ist der kontinuierliche Rückgang noch deutlicher. Hier gab es innerhalb von 24 Stunden nur fünf neue Infektionen – insgesamt gibt es 387 akute Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 38,8 (Mittwoch: 51,7). In Stadt und Kreis gab es aber neue Todesfälle: fünf in der Stadt (insgesamt 263) und einen im Kreis (insgesamt 170).

Eine positive Information kommt vom Kreisgesundheitsamt: Aktuell gibt es keine Ausbrüche in Alten- oder Pflegeheimen. Das ist wichtig, da Infektionen dort oft zu einer Vielzahl von Erkrankungen führen. Ebenfalls erfreulich: Das Amt betont, dass es bei diesen Fallzahlen die Kontakte nachverfolgen kann. Das ist wichtig, um Infektionsketten zu unterbinden.