Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis haben es fast geschafft: Ihre Sieben-Tage-Inzidenzwerte (Ansteckungen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) sind laut den Daten des Landesuntersuchungsamts vom Mittwoch auf 51,7 gesunken. Damit liegen beide nur noch knapp oberhalb der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Corona-Risikogebiet gilt.

Die Behörden haben von Dienstag auf Mittwoch für die Stadt nur acht neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es 6616 Covid-19-Infektionen in Ludwigshafen. Aktuell sind 522 Personen infiziert. Drei neue Todesfälle sind gemeldet worden, damit sind in Ludwigshafen seit Pandemiebeginn 258 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Für den Rhein-Pfalz-Kreis wurden 19 neue Infektionen gemeldet. Hier gab es bisher 4434 Covid-19-Infektionen. Aktuell gibt es im Kreis 401 Infizierte, und es sind wieder zwei Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Damit gab es im Kreis bisher 169 pandemiebedingte Todesfälle.

Anstieg in Mannheim

Wie schwierig die Lage trotzdem einzuschätzen ist, zeigt ein Blick nach Mannheim. Nachdem die Inzidenzwerte hier über längere Zeit stetig zurückgegangen waren, gibt es nun wieder einen Anstieg. Mannheim entfernt sich also wieder von der 50er-Marke. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstagabend bei 71,2. Bis Mittwochnachmittag wurden 35 neue Infektionen gemeldet. Damit gibt es in der Quadratestadt 574 akute Fälle. Es gab einen weiteren Todesfall, womit in Mannheim bisher wegen der Pandemie 245 Menschen gestorben sind.

Ein Blick ins Klinikum zeigt, dass sich die Lage in den Krankenhäusern stabilisiert hat. Am Montag kümmerte man sich laut Sprecherin Yasemin Böhnke um 31 Covid-Patienten, 14 von ihnen waren auf einer Intensivstation. Zum Vergleich: Anfang Dezember waren über 100 Corona-Patienten im Klinikum. Dort sind inzwischen rund 1100 Mitarbeiter mit beiden Impfdosen versorgt worden. Nun wartet das Haus auf die nächste Lieferung – weitere 700 Mitarbeiter haben schon ihre Impfbereitschaft signalisiert, informiert Böhnke.